《热点透视》“光棍节”凸显垄断的力量

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译并提供) （本文作者John Foley为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）
路透北京11月7日 - 中国零售行业即将陷入集体疯狂。11月11日，网上商家将五折出售商品，消费者料为其带来超过40亿美元收入。“光棍节”虽名为单身一族的节日，实际却成了网购打折的日子。消费者将获益，但阿里巴巴才是大赢家，该公司加强天猫和淘宝的市场优势地位，而重担则留给了商家。
“光棍节”类似美国的促销，但数据更加惊人。当天的电子商务交易额占全年交易额的2%还多，而美国的Cyber Monday也仅占全年交易额的0.5%。去年“光棍节”，阿里巴巴吸引了2.13亿独立访客，这相当于中国互联网用户的三分之一。中国国务院总理李克强称赞阿里巴巴“创造了一个消费时点”。
但实际上“光棍节”展现的并不是消费者的力量，而是垄断的力量。阿里巴巴超过80%的市场份额让该公司对商家如何吸引网购消费者产生巨大影响。天猫商家必须打折，大多是五折，才能参加网站的“光棍节”大规模促销活动。没有商家被迫参加，但不参加可能面临失去大量市场份额的风险。和京东商城等竞争对手不同，阿里巴巴不涉及库存和物流，因此对网站上出售的商品价格并不敏感。
表面上看，打折促销的好处都传递给了消费者，阿里巴巴的垄断似乎是件好事。不过阿里巴巴旗下网站的流量和交易量都会大幅增加，有利于拉大其与小规模零售平台的差距。对于一家有志于成为全球最大数据平台的公司来说，用户量可能比现金更有价值。
阿里巴巴的成长让商家们受益匪浅，通过天猫和淘宝，他们能够触及国内各地的消费者。不过中国零售行业正处在消费者、传统零售商和阿里巴巴谁能够获得更多经济利益的斗争阶段。如果“光棍节”能说明什么的话，中间那些人将受到最大的冲击。
背景新闻
--中国网络零售商将在11月11日“光棍节”开展促销，折扣常常为五折甚至幅度更大，广告在几周前就会开始。
--麦肯锡的数据显示，2012年“光棍节”当天，交易额超过了40亿美元，相当于2012年中国电子商务全年交易额的2%。阿里巴巴称，其旗下网上平台的交易额达190亿元（30亿美元）。
--麦肯锡数据显示，2012年阿里巴巴在中国网络零售市场的份额为81%，，包括B2B和B2C。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------