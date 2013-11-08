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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:54 BJT

表格：瑞士10月未经调整失业率升至3.1%，上月为3.0%

路透苏黎世11月8日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，10月未经季节调整的失业率升至3.1%，上月为3.0%。

10月经季节调整的失业率为3.2%，与上月持平。

以下为详细数据：

2013年10月 2013年9月 2012年10月

未经季节调整失业率(%) 3.1 3.0 2.9

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.0

登记失业人数 133,443 131,072 125,536

职位空缺数 12,982 14,235 15,726 (完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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