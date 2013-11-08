《热点透视》ECB意外降息说明前瞻指引不等于许诺

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 隋芬
路透伦敦11月7日 - 欧洲央行(ECB)周四让市场吃了一惊。它把主要融资利率调降25个基点至0.25%，引发资产价格剧烈波动。不到两个月之前，美联储则出人意料没有改变政策，当时市场的反应要更剧烈。央行官员们说过希望提供前瞻指引，明示政策方向。但他们显然不是在做什么铁板钉钉的承诺。
欧洲央行可以声称给了交易员和投资者一个小小警告。该央行总裁德拉吉7月时称，预计利率会维持较长一段时间，或甚至降到更低。而且降息的理由是很充足的。物价稳定是欧洲央行的主要任务，而欧元区10月年通胀率才0.7%，远不到略低于2%的央行目标。另外欧元区经济也够弱，值得出台额外货币刺激。
但不管如何，欧洲央行的降息让交易员和投资者措手不及。这一次的意外行动，跟德拉吉出任主席前的光景已大不相同，当时央行会给出训练有素的暗语，来明确透露过几个月会有下次降息。欧洲央行的前瞻指引已经比美联储或英国央行要模糊，后两家央行都明确了如果其他经济指标符合预期，政策将根据失业率水平来加以调整。
当然，前瞻指引总会随情况变化。没人会说，央行考虑到严守指引，应该忽略新动态。话说回来，通胀率意外大幅下降，也无怪乎央行会意外降息来加以回应。
但投资者和交易员要意识得到，前瞻指引不同于可预测性。在行动之前，央行总拥有意外出击的能力。(完) (译文审校 高琦)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300