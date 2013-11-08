《热点透视》ECB意外降息说明前瞻指引不等于许诺

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 隋芬

路透伦敦11月7日 - 欧洲央行(ECB)周四让市场吃了一惊。它把主要融资利率调降25个基点至0.25%，引发资产价格剧烈波动。不到两个月之前，美联储则出人意料没有改变政策，当时市场的反应要更剧烈。央行官员们说过希望提供前瞻指引，明示政策方向。但他们显然不是在做什么铁板钉钉的承诺。

欧洲央行可以声称给了交易员和投资者一个小小警告。该央行总裁德拉吉7月时称，预计利率会维持较长一段时间，或甚至降到更低。而且降息的理由是很充足的。物价稳定是欧洲央行的主要任务，而欧元区10月年通胀率才0.7%，远不到略低于2%的央行目标。另外欧元区经济也够弱，值得出台额外货币刺激。

但不管如何，欧洲央行的降息让交易员和投资者措手不及。这一次的意外行动，跟德拉吉出任主席前的光景已大不相同，当时央行会给出训练有素的暗语，来明确透露过几个月会有下次降息。欧洲央行的前瞻指引已经比美联储或英国央行要模糊，后两家央行都明确了如果其他经济指标符合预期，政策将根据失业率水平来加以调整。

当然，前瞻指引总会随情况变化。没人会说，央行考虑到严守指引，应该忽略新动态。话说回来，通胀率意外大幅下降，也无怪乎央行会意外降息来加以回应。