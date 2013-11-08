《热点透视》利率操纵丑闻涉案银行难以拒绝欧盟和解罚款

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 蔡美珍

路透伦敦11月7日 - 欧盟为银行业者带来一道策略难题。针对银行业者企图操纵Euribor及日圆Libor等银行间放款利率的丑闻，欧盟执委会的反垄断监管机构准备开出50亿欧元左右的罚款。但有些银行不愿意和解了事。这些银行面临一个棘手抉择：一边是接受现在花钱消灾，另一边是选择抗争，但风险是可能得罪强势监管当局，日后可能收到一张更大金额的罚单。

与欧盟执委会打交道的标准模式通常是顺从照办。迅速和解结案，投资人可以清楚看到罚款金额多大，而且有利于日后与欧盟主管机关的往来。据一些报导指出，苏格兰皇家银行(RBS) 、德意志银行 及法国兴业银行 都要走这条老路线。

但至少有三家银行还在抗拒--据说是汇丰控股 、法国农业信贷 及摩根大通 。这些银行或许有很强烈的理由要这样做。他们的律师或许觉得可以辩称，这几家银行参与操纵指标利率的程度极低或是情节轻微。银行业者或许也不满决定罚款金额的粗暴武断方式：在某些反垄断案子里，罚款金额高低是依据涉案企业在相关市场的市占率而定，规模较大的企业受罚就较重。

然而，与欧盟当局敌对是很危险的。拒绝和解的银行业者在最后将面临正式的反垄断罪名起诉。届时最高罚款将是银行全球营收的10%--当然这还有上诉抗争空间。即使没有遭到这个最严厉的惩罚，这些银行妨碍欧盟达成整体银行业和解计划，未来可能有面临更严苛待遇的危险。另外，现在接受和解，虽然会冠上操纵Libor共犯的污名，有损声誉，但另一方面也要衡量一下未来被处以更重罪名及更大金钱损失的风险。