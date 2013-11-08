美国个股：可口可乐将于2015-2017年在中国市场投资40亿美元

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 全球最大饮料制造商可口可乐 表示，将于2015-2017年在中国市场投资40亿美元并建设新厂，藉此抵御竞争。业内竞争已使该公司在规模达4,210亿元人民币(691.2亿美元)中国软饮料市场的市占率正在缩减。
可口可乐亚洲地区发言人Sharolyn Choy周五稍早证实了彭博的报导，称这是公司在2012-2014年向中国市场投资40亿美元之后的一笔追加投资。
Choy表示，可口可乐对于同中国本土企业做交易也持开放态度。分析师称，这可能有助于该公司把握中国市场趋势，更加侧重本土特色的凉茶及养生饮品。
“饮料市场目前的竞争相当激烈，可口可乐必须开展更多并购活动，而不是通过内生增长来谋求发展，”中国市场研究集团(China Market Research Group)驻上海的董事总经理Shaun Rein表示。
可口可乐仍是中国市场的主要饮料制造商。据市场研究公司Euromonitor公布的数据，该公司2012年时的市占率为16%，低于五年之前的16.6%。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------