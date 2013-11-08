《中国信用市场观察》银行资产扩张临界点重构债市逻辑

作者 徐永

路透上海11月8日 - 中国债市本周10年国债收益率达到4.30%，逼近2008年时期4.60%的高点，其脱离基本面和CPI表现的走势，再次给债市上了一堂“什么叫超预期”的课。

除去利率市场化，流动性，银行资产配置，央行货币政策态度转变等因素外，银行资产扩张及实体经济杠杆濒临临界点或许是绕不开的原因。

两个数据的对比可以很好体现这种资产扩张的不可持续性。

截至2012年年底，中国国内生产总值(GDP)和银行业金融机构的资产总额分别为52万亿元人民币和134万亿人民币，银行业的资产是GDP的2.6倍。

而过去10年，GDP和银行资产的平均增速分别在10%和17%的水平，未来若继续以这种增速增长，10年后银行业的资产总额将为GDP的4.8倍。

银行业的资产增速显然过快且不具持续性，这还没有考虑GDP的降速问题，若GDP未来以6%的中速增长测算，这种倍数将达到近8倍。

银行业资产扩张，然后需要资本金不断补充的发展模式需要改变，降速是大势所趋。事实上，2012年下半年来，银行业资产同比增速下台阶状态明显。

欲浏览2004年以来银行业金融机构资产增长情况，请点选 link.reuters.com/hup54v

这种资产扩张在外汇占款大量流入，基础货币被迫投放的情况下，更加剧了金融机构膨胀的速度，当然背后脱离不了实体经济的支撑及推波助澜，比如房地产和地方融资平台旺盛的融资需求。

但银行机构显然也不乏做大做强的野心和主动性，在信贷规模受管制的这几年，又不断创新出银行理财，银信合作及同业业务等资产扩张工具。

不过银行理财逐渐规范为债权类的直接融资，而信托受益权等买入返售业务近期也正式进入规范的日程，银监会拟出同业规范新规的消息甚嚣尘上。

这种表内资产业务的逐渐规范，除了降低银行的资产增速外，M2也有望逐渐走入个位数的增长时代，机构的流动性精细管理将变得越来越重要。

当然，表现在实体经济，就是经济可能将在较长的时间内经历一个降杠杆和去产能的过程。

更重要的是，商业银行资产要降速，但盈利能力要保持，在利率市场化的背景下，大类资产配置的收益率要求提高，今年的盈利倒逼，同业业务不仅挤出了债券和票据，三季度还挤出了部分房贷业务，就是例子。

而同业业务的规范，虽然表面上利好债券需求，但收益率需求的提高料将继续推升10年国债的收益率中枢，2013年年初普遍预期的3.6%中位数短时间内回归难度较大。

值得注意的是，这个过程中，地方融资平台的刚性兑付，同为国家信用的背书，城投债利差有缩小需求，可能对国债的收益率上升也起了助推作用，最新的五年期国债中标利率达到4.13%。