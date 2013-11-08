《中国信用市场观察》银行资产扩张临界点重构债市逻辑

标题新闻：南非3月外汇储备净额从2月的415.06亿美元降至414.19亿，总额小降至465.88亿-央行
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作者 徐永
路透上海11月8日 - 中国债市本周10年国债收益率达到4.30%，逼近2008年时期4.60%的高点，其脱离基本面和CPI表现的走势，再次给债市上了一堂“什么叫超预期”的课。
除去利率市场化，流动性，银行资产配置，央行货币政策态度转变等因素外，银行资产扩张及实体经济杠杆濒临临界点或许是绕不开的原因。
两个数据的对比可以很好体现这种资产扩张的不可持续性。
截至2012年年底，中国国内生产总值(GDP)和银行业金融机构的资产总额分别为52万亿元人民币和134万亿人民币，银行业的资产是GDP的2.6倍。
而过去10年，GDP和银行资产的平均增速分别在10%和17%的水平，未来若继续以这种增速增长，10年后银行业的资产总额将为GDP的4.8倍。
银行业的资产增速显然过快且不具持续性，这还没有考虑GDP的降速问题，若GDP未来以6%的中速增长测算，这种倍数将达到近8倍。
银行业资产扩张，然后需要资本金不断补充的发展模式需要改变，降速是大势所趋。事实上，2012年下半年来，银行业资产同比增速下台阶状态明显。
欲浏览2004年以来银行业金融机构资产增长情况，请点选 link.reuters.com/hup54v
这种资产扩张在外汇占款大量流入，基础货币被迫投放的情况下，更加剧了金融机构膨胀的速度，当然背后脱离不了实体经济的支撑及推波助澜，比如房地产和地方融资平台旺盛的融资需求。
但银行机构显然也不乏做大做强的野心和主动性，在信贷规模受管制的这几年，又不断创新出银行理财，银信合作及同业业务等资产扩张工具。
不过银行理财逐渐规范为债权类的直接融资，而信托受益权等买入返售业务近期也正式进入规范的日程，银监会拟出同业规范新规的消息甚嚣尘上。
这种表内资产业务的逐渐规范，除了降低银行的资产增速外，M2也有望逐渐走入个位数的增长时代，机构的流动性精细管理将变得越来越重要。
当然，表现在实体经济，就是经济可能将在较长的时间内经历一个降杠杆和去产能的过程。
更重要的是，商业银行资产要降速，但盈利能力要保持，在利率市场化的背景下，大类资产配置的收益率要求提高，今年的盈利倒逼，同业业务不仅挤出了债券和票据，三季度还挤出了部分房贷业务，就是例子。
而同业业务的规范，虽然表面上利好债券需求，但收益率需求的提高料将继续推升10年国债的收益率中枢，2013年年初普遍预期的3.6%中位数短时间内回归难度较大。
值得注意的是，这个过程中，地方融资平台的刚性兑付，同为国家信用的背书，城投债利差有缩小需求，可能对国债的收益率上升也起了助推作用，最新的五年期国债中标利率达到4.13%。
在此前实体经济和银行业机构均在加杠杆的时期，债券作为辅助性配置资产，有其基本面，流动性和政策面等内在影响逻辑，但在去杠杆的阶段，债券的基础性资产配置作用凸显，初期可能表现为票息要求的攀升，未来则可能回归投资人的管理能力识别，及其内在规律，债市逻辑或许需要调整重构后重回正轨。 （完） (审校 林高丽)
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------