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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 13:26 BJT

香港股市：跌至两周低位，受内地股市表现不及多数亚股拖累

路透香港11月8日 - 香港股市周五受内地股市表现不及多数亚股拖累，跌至两周低位，因本周末十八届三中全会召开前夕，经济成长敏感类股受挫。

交投稀疏，本周或录得跌幅，市况对中国10月贸易数据几乎没有反应。

截至中午，恒生指数 跌0.6%至22,746.5点，恒生国企指数 跌0.8%。

“通过机构投资者多数持有的中性或空头立场，他们的谨慎态度可见一斑，”Julius Baer的香港和中国股票分析师Kelvin Wong表示。

中国远洋 跳水5.3%，因该公司执行董事徐敏杰正接受相关部门调查。(完)
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