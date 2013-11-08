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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 13:36 BJT

《全球汇市》美元涨势稍缓，美国非农就业报告公布前投资者态度谨慎

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3411      1.3418       -0.05       +1.64      1.3194
 美元/日圆                            98.11       98.08       +0.03      +13.11       86.74
 欧元/日圆                           131.62      131.60       +0.02      +14.99      114.46
 美元/瑞郎                           0.9168      0.9156       +0.13       +0.14      0.9155
 英镑/美元                           1.6090      1.6096       -0.04       -0.99      1.6251
 美元/加元                           1.0452      1.0457       -0.05       +5.35      0.9921
 澳元/美元                           0.9461      0.9453       +0.08       -8.97      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8326      0.8319       +0.08       +0.52      0.8283
 澳元/日圆                           92.850      92.720       +0.14       +3.02      90.130
 新西兰元/日圆                       81.710      81.590       +0.15      -41.98     140.820
 英镑/日圆                           157.93      157.87       +0.04      +12.15      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1359      1.1352       +0.06       -9.42      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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