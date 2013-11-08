国际油市：布兰特原油下滑但守在103美元上方，因中国贸易数据改善

中国出口反弹速度超过预期，进一步表明中国经济站稳脚跟。

0505GMT，布兰特原油 跌0.17美元，报103.29美元，隔夜跌去1.78美元。美国原油期货 升0.22美元，至每桶94.42美元，上日下跌0.60美元。

“10月原油数据下滑，但如果看看整体贸易数据，就会发现这些数据与政府希望实现的成长目标相一致，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

“整体需求成长态势保持不变。”

油价还因利比亚内乱而受到额外支撑，周四利比亚首度发生严重武装冲突。

美国商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。

美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。这引发GDP数据是否足以促使美联储开始缩减刺激举措的不同看法。

投资者在静候今日稍晚将出炉的美国就业报告。

Spooner称，“油价在今晚美国就业数据出炉前将陷入区间交投，美元可能是目前市场最大的波动因素。”(完)

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