国际油市：布兰特原油下滑但守在103美元上方，因中国贸易数据改善

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
中国出口反弹速度超过预期，进一步表明中国经济站稳脚跟。
0505GMT，布兰特原油 跌0.17美元，报103.29美元，隔夜跌去1.78美元。美国原油期货 升0.22美元，至每桶94.42美元，上日下跌0.60美元。
“10月原油数据下滑，但如果看看整体贸易数据，就会发现这些数据与政府希望实现的成长目标相一致，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
“整体需求成长态势保持不变。”
油价还因利比亚内乱而受到额外支撑，周四利比亚首度发生严重武装冲突。
美国商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。
美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。这引发GDP数据是否足以促使美联储开始缩减刺激举措的不同看法。
投资者在静候今日稍晚将出炉的美国就业报告。
Spooner称，“油价在今晚美国就业数据出炉前将陷入区间交投，美元可能是目前市场最大的波动因素。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 于春红)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300