版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 13:33 BJT

澳洲股市：终止连续四周的涨势，焦点转向美国非农数据

路透悉尼11月8日 - 澳洲股市周五收低0.4%，追随美股跌势。权重股Westpac除息拖累大盘，但在澳洲央行称不排除进一步降息的可能性后，大盘跌势趋缓。

澳股指标S&P/ASX 20指数 跌21.3点，收报5,400.7点。周四该指数下滑0.2%，本周跌0.2%，终止了连续四周的涨势。

今日稍晚美国非农数据出炉前，市场情绪谨慎。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐