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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:01 BJT

香港个股：东力实业以9.2亿元人民币投得佛山住宅用地

路透香港11月8日 - 中国招商地产 香港上市子公司--东力实业 周五宣布，以总代价9.2亿元人民币投得佛山市一幅土地，为公司四天以来第二幅投得的土地。

东力实业的声明称，是次投得的土地占于禅城区季华大桥北侧、东平河西侧，地块总占地面积约5.94万平方米，容积率不超过2.5，指定作为住宅兼容商业商务用地；住宅用地的使用年限为70年，商业商务用地为40年。

该公司本周初亦宣布以3.574亿元投得佛山南海区九江镇一幅住宅用地，地块总占地面积约6.8万平方米，容积率介乎2-3.5。

东力实业本月初完成配售股份，筹资用于收购招商地产的11项物业项目，涉及收购代价66.88亿港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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