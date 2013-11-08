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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:30 BJT

印尼经济：央行副总裁预计2013年GDP按年增长5.7%

路透雅加达11月8日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五表示，预计2013年国内生产总值(GDP)按年成长5.7%，2014年成长6%；今年通胀率料低于8.9%。(完)
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