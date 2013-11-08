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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:10 BJT

韩国汇市：美元全线走强令韩元下滑，但出口商抛盘遏制降幅

路透首尔11月8日 - 韩元兑美元 周五下滑，因美元受惠于美国第三季经济成长数据强劲且欧洲央行意外降息。

韩元/美元 此间市场收报1,064.9韩元，而周四国内市场收盘价报1,061.4。交易商称本地出口商的美元抛盘遏制了韩元跌势。本周韩元下跌0.3%。(完)

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