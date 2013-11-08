版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 16:23 BJT

表格：瑞士9月实质零售销售同比升1.0%，前月修正后为增长2.5%

路透苏黎世11月8日 - 瑞士联邦统计局周五公布，9月实质零售销售较上年同期上升1.0%，前月修正后为增长2.5%。

经通胀调整年变动率

9月 8月

总计 1.0 2.5

扣除燃料的销售 1.2 2.3

食品、饮料和烟草 -0.5 0.0

非食品销售 1.4 3.5(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐