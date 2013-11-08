台湾股市：收创逾一个月新低，受MSCI降权重及出口不佳双重打击

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台湾股市周五收创逾一个月新低。分析师指出，主要是受到台湾10月出口表现不佳，以及遭MSCI调降权重等利空消息的打击。
加权股价指数 收报8,229.59点，下跌0.65%，前低为10月2日的8,216.52点；全周累计跌幅则为1.89%。台股今日成交量 为731.96亿台币，上日为781.97亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然今日指数跌破10月3日带量上扬的低点，但这三天大盘下跌时都出现下影线，显示有买盘逢低承接。
他认为，就技术面观察，指数在8,200点季线附近应可获得支撑，再跌空间有限。11月上旬受限第三季季报公布多不如预期的压力，指数将震荡整理，但下半月伴随进入财报空窗期，以及对明年业绩的想像，大盘可能出现像样的反弹。
根据MSCI最新官方资料显示，本次季度调整，台股在“MSCI全球新兴市场指数”、“MSCI新兴亚洲指数”以及“MSCI亚太除日本指数”权重均遭调降。最新权重将在11月26日收盘后生效。
台湾财政部周四公布，10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。 (完)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------