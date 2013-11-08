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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:21 BJT

台湾股市：收创逾一个月新低，受MSCI降权重及出口不佳双重打击

路透台北11月8日 - 台湾股市周五收创逾一个月新低。分析师指出，主要是受到台湾10月出口表现不佳，以及遭MSCI调降权重等利空消息的打击。

加权股价指数 收报8,229.59点，下跌0.65%，前低为10月2日的8,216.52点；全周累计跌幅则为1.89%。台股今日成交量 为731.96亿台币，上日为781.97亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然今日指数跌破10月3日带量上扬的低点，但这三天大盘下跌时都出现下影线，显示有买盘逢低承接。

他认为，就技术面观察，指数在8,200点季线附近应可获得支撑，再跌空间有限。11月上旬受限第三季季报公布多不如预期的压力，指数将震荡整理，但下半月伴随进入财报空窗期，以及对明年业绩的想像，大盘可能出现像样的反弹。

根据MSCI最新官方资料显示，本次季度调整，台股在“MSCI全球新兴市场指数”、“MSCI新兴亚洲指数”以及“MSCI亚太除日本指数”权重均遭调降。最新权重将在11月26日收盘后生效。

台湾财政部周四公布，10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。 (完)
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