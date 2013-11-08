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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 17:41 BJT

表格：英国9月全球商品贸易逆差98.16亿英镑，预估为逆差92亿

路透伦敦11月8日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国9月全球商品贸易逆差98.16亿英镑(调查预估为92亿)，8月修正后为逆差95.57亿

* 英国9月全球商品贸易逆差创2012年10月以来最高

*英国9月对非欧盟地区的贸易逆差为38.45亿英镑(调查预估为逆差40亿)，8月修正后为逆差43.24亿

*英国9月整体商品与服务贸易逆差32.68亿英镑，为2012年10月以来最高；8月修正后为逆差32.52亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

9月 8月 (8月前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.816 -9.557 (-9.625) -9.2

对非欧盟贸易收支 -3.845 -4.324 (-4.351) -4.0

对欧盟28国贸易收支 -5.971 -5.233 (-5.274)

服务贸易收支 6.548 6.305 (6.305)

整体商品与服务贸易 -3.268 -3.252 (-3.320)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.709 -8.261 (-8.315) (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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