中国股市：沪综指收挫逾1%至两月新低，观望气氛转浓且主题股疲软

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 中国股市沪综指周五收挫逾1%至两个多月新低，连续三日下跌。分析师表示，随着三中全会召开在即及经济数据公布临近，投资者观望气氛越来越浓，而前期热炒的题材股上亦有资金不断流出，致使今日大盘延续近日的阴跌格局。
沪综指 收报2,106.127点，跌23.273点或1.09%，此前收盘低点为9月2日的2,098.45点；该指数本周累计下跌2.02%。上证A股今日成交额为701亿元人民币，上日为700亿元。
“大家都觉得行情差不多走到头了，年内也不太会有行情，有些题材股上，机构就抓紧兑现吧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
他说，之前有些因应十八届三中全会而热炒的政策改革概念，例如土改、金改等，估计随着会后政策面的明朗而短期内难再持续强势，此前已出现过多次“见光死”的事例。
沪深300指数 收跌1.39%，报2,307.945点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,314.4点，跌1.40%，成交694,868手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300