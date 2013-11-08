中国股市：沪综指收挫逾1%至两月新低，观望气氛转浓且主题股疲软

路透上海11月8日 - 中国股市沪综指周五收挫逾1%至两个多月新低，连续三日下跌。分析师表示，随着三中全会召开在即及经济数据公布临近，投资者观望气氛越来越浓，而前期热炒的题材股上亦有资金不断流出，致使今日大盘延续近日的阴跌格局。

沪综指 收报2,106.127点，跌23.273点或1.09%，此前收盘低点为9月2日的2,098.45点；该指数本周累计下跌2.02%。上证A股今日成交额为701亿元人民币，上日为700亿元。

“大家都觉得行情差不多走到头了，年内也不太会有行情，有些题材股上，机构就抓紧兑现吧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他说，之前有些因应十八届三中全会而热炒的政策改革概念，例如土改、金改等，估计随着会后政策面的明朗而短期内难再持续强势，此前已出现过多次“见光死”的事例。

沪深300指数 收跌1.39%，报2,307.945点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,314.4点，跌1.40%，成交694,868手。(完)