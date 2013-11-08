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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:29 BJT

台湾新债: 中钢明年拟发行300亿台币公司债，利率不高于2.5%为限

路透台北11月8日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周五表示，该公司董事会通过将在明年度发行上限300亿台币的无担保公司债，用以充实营运资金，发行年期为七年(含)以上、15年(含)以下，发行利率以不高于2.5%为限。

中钢曾在今年6月标售总额196亿台币的公司债，七年、10及15年期券分别以1.44%、1.60%以及1.88%定价。15年券创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。

中钢在中华信评的评等为"twAA-"。(完)

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