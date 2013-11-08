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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:51 BJT

法国经济：财长称法债为欧元区最安全债券之一，遗憾标普调降评级

路透巴黎11月8日 - 法国政府周五指出，法国债券仍是欧元区最安全及流动性最好的债券之一，此前评等机构标准普尔将法国外币及本币主权信用评等调降一个评级，由AA+降至AA。

法国财政部长莫斯可维西在声明稿中表示，对标普的决定感到遗憾。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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