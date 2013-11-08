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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:55 BJT

中国房地产：上海房贷及限购政策收紧，二套房贷首付提高至七成

路透北京11月8日 - 中国上海市住房保障和房屋管理局周五发布公告称，将进一步严格执行差别化的住房信贷政策，对居民家庭向商业银行贷款购买第二套住房的，其首付款比例从不得低于60%提高至不得低于70%及以上。

上海成为继深圳之后，又一个提高二套房首付比例的城市。

公告还表示，将从严执行住房限购政策。调整非本市户籍居民家庭购房缴纳税收或社保费年限，从能提供自购房之日起算的前2年内在本市累计缴纳1年以上，调整为能提供自购房之日起算的前3年内在本市累计缴纳2年以上。

公告称，今年以来，上海住房价格波动较为明显，近期随着交易量上升，房价上涨压力加大。(完)

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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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