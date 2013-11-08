中国房地产：上海房贷及限购政策收紧，二套房贷首付提高至七成

路透北京11月8日 - 中国上海市住房保障和房屋管理局周五发布公告称，将进一步严格执行差别化的住房信贷政策，对居民家庭向商业银行贷款购买第二套住房的，其首付款比例从不得低于60%提高至不得低于70%及以上。