《汇市简讯》欧元/美元在标普下调法国主权债信评级后小幅走低

0629GMT

* 欧元/美元在标普下调法国主权债信评级至AA后小幅走低

* 欧元/美元来到盘中新低1.3389，但随后有所回弹，回到1.3400上方

* 一些买单一直布到1.3350，但在其下方再设有停止单

* 在1.3300下方有更多买单

* 1.3450前方有来自短期投机客和期权参与者的卖单。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价