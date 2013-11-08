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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:58 BJT

路透基点：瑞仪光电寻求0.7-1亿美元境内贷款--RLPC

路透香港11月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司寻求0.7-1亿美元中国境内贷款。

两家银行有望牵头这笔交易。消息人士称该交易将很快启动。

据消息人士表示，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约220个基点。

瑞仪光电7月在境内和境外市场都询问了意向。当时有一名消息人士告诉基点，筹得资金将用于运营资本和再融资。

该公司旗下瑞仪(广州)光电子器件有限公司在2010年签订6,000万美元五年期境外定期贷款，这笔无担保贷款综合收益为71.54个基点，利率为较三个月或六个月LIBOR加码70个基点，瑞仪光电担任这笔贷款的保证方。(完)

(编译 杜明霞；审校 隋芬)
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