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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 15:11 BJT

《全球汇市》美元升势受限，美国就业报告公布前审慎情绪弥漫

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3408      1.3418       -0.07       +1.62      1.3194
 美元/日圆                            98.10       98.08       +0.02      +13.10       86.74
 欧元/日圆                           131.53      131.60       -0.05      +14.91      114.46
 美元/瑞郎                           0.9165      0.9156       +0.10       +0.11      0.9155
 英镑/美元                           1.6091      1.6096       -0.03       -0.98      1.6251
 美元/加元                           1.0451      1.0457       -0.06       +5.34      0.9921
 澳元/美元                           0.9469      0.9453       +0.17       -8.89      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8345      0.8319       +0.31       +0.75      0.8283
 澳元/日圆                           92.900      92.720       +0.19       +3.07      90.130
 新西兰元/日圆                       81.860      81.590       +0.33      -41.87     140.820
 英镑/日圆                           157.86      157.87       -0.01      +12.10      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1340      1.1352       -0.11       -9.57      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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