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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 16:44 BJT

台湾央行：共发行5,337.35亿台币存单，存单发行余额减222亿

路透台北11月8日 - 台湾央行周五公布，今日共发行5,337.35亿台币存单，相较存单到期5,559.35亿台币，存单发行余额减222亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,282.35

91天期 0.93 45

182天期 1.05 10

央行上日共发行424亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,804.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为59亿台币，累计超额准备为40亿，加计前期1%的超额准备为1,350亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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