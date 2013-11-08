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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 15:16 BJT

韩国债市：公债收高，受韩股疲软及美债涨势激励

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.80 105.75

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.492% 3.512%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.145% 3.158%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 王洋/石冠兰)
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