《中国债券市场每日交易备忘》--11月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口行至多60亿元人民币五年期续发固息债14:00-15:00招标 进出口行至多60亿元三年期固息债14:00-15:00招标 江苏交通控股22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 雅砻江流域水电开发公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 申银万国证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和农行等主承 东兴证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等主承 上海市漕河泾新兴技术开发区2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行和工行主承 内蒙古集通铁路集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承 武汉商贸国有控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 成都博瑞投资3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 贵州产业投资15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和平安银行主承 精功集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 攀钢集团45亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和建行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 乌兰察布市投资开发20亿元七年期固息债1380331，票面利率7.7% 柳州东城投资开发10亿元七年期固息债1380341，票面利率7.4% 中国铁物20亿元九个月期超短融011318007，票面利率5.4% 江西电子集团2亿元一年期短融041353074，票面利率6.98% 国电集团75亿元一年期短融041358081，票面利率5.25% 西南证券 10亿元三个月期短融071318004，票面利率5.7% 昊华能源 5亿元一年期短融041366016，票面利率5.9% 江阴澄星实业7亿元一年期短融041364040，票面利率6.38% 新疆前海集团5亿元一年期短融041360075，票面利率6.0% 浙江海天建设集团0.5亿元三年期中票101351023，票面利率7.95% 浙江建设投资集团6亿元三年期中票101351022，票面利率6.3% 深圳地铁集团30亿元五年期中票101363003，票面利率6.15% 湖北宜化集团6亿元五年期中票101354020，票面利率7.4% 浙江农资集团2亿元三年期中票101352009，票面利率6.6% 西北有色金属研究院1亿元三年期中票101355008，票面利率7% ============================================================================ 三、缴款： 海宁市尖山新区开发13亿元七年期固息债1380353，票面利率6.90% 上海陈家镇建设发展8亿元六年期固息债1380354，票面利率7.18% 上海电力 20亿元九个月期超短期融资券 华电国际 40亿元九个月期超短融 中信证券 40亿元三个月期短期融资券 华能国际 50亿元一年期短融 圣农发展 4亿元一年期短融 河南能源化工集团30亿元五年期中票 河南能源化工集团20亿元七年期中票 泸州市兴泸投资集团10亿元五年期中票 中国神华 50亿元五年期中票 浙江兴合集团4亿元五年期中票 天津公交集团2亿元五年期中票 湖北宜化集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 天马股份 6亿元一年期短融041251037到期兑付，票面利率5.07% 中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融041254055到期兑付，票面利率4.81% 江苏省国信资产管理集团17亿元一年期短融041260077到期兑付，票面利率4.42% 浙江大东南集团2亿元一年期短融041262045到期兑付，票面利率6.50% 碧水源 5.5亿元一年期短融041269033到期兑付，票面利率5.24% 西南证券10亿元三个月期短融1390064到期兑付，票面利率4.89% 江苏省盐业集团有3亿元五年期中票1082200到期兑付，票面利率4.99% 辽宁忠旺集团公司12亿元三年期中票1082198到期兑付，票面利率4.07% 国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债020205付息，票面利率2.65% 华夏银行20亿元10年期固息债061301付息，票面利率3.70% 陕西省投资集团公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080140付息，票面利率5.30% 中国铁路总公司150亿元七年期固息债1180155付息，票面利率4.63% 中国铁路总公司150亿元20年期固息债1180156付息，票面利率5.22% 中国五矿集团公司30亿元五年期中票1182311付息，票面利率5.36% 中国五矿集团公司30亿元三年期中票1182312付息，票面利率5.36% 深圳市水务集团5亿元三年期中票1182313付息，票面利率5.98% 绍兴市城市建设投资13亿元七年期固息债1280386付息，票面利率6.40% 西子电梯集团公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280387付息，票面利率5.75% 四川省能源投资集团16.5亿元五年期中票1282460付息，票面利率5.54% 铁法煤业集团10亿元五年期中票1282461付息，票面利率5.54% 福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息，票面利率5.98% 四川发展控股50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息，票面利率5.10% 四川发展控股30亿元七年期投资人选择权固息债1080142付息，票面利率5.40% 上海复星医药集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082199付息，基本利差2.4% 财政部280亿元50年期固息国债110023付息，票面利率4.33% 国开行197.3亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债110206付息，基本利差-0.1% 株洲城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158付息，票面利率8.36% 特变电工 5亿元三年期中票1182314付息，票面利率5.98% 财政部120亿元三年期储蓄国债121713付息，票面利率4.76% 财政部80亿元五年期储蓄国债121714付息，票面利率5.32% 国开行264.70亿元10年期固息债080219付息，票面利率3.35% 淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息，票面利率5.79% 国开行300亿元五年期固息债090220付息，票面利率3.75% 江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息，票面利率7.20% 江苏省盐业3亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082200付息，票面利率4.99% 江西省煤炭集团公司6亿元三年期中票1182315付息，票面利率6.86% 吉林省煤业集团12亿元五年期中票1182316付息，票面利率6.0% 绍兴市交通投资集团3.9亿元三年期中票1182317付息，票面利率6.86% 广核集团40亿元15年期固息债7108付息，票面利率4.50% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国际经济交流中心财税改革课题组报告建议，统筹推进房地产税费制度改革，将住房开发流转环节的税 负转移到保有环节。基于扩大试点范围，力求从2015年1月1日起在全国推进个人住房房产税改革，加快地方税源 建设。 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/曹巍浩；审校 康熙泽/李宏薇)