标题新闻：加拿大10月经季节调整后房屋开工年率为198,282套，9月修正后为195,929套

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
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1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,