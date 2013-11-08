台湾债市：五年券殖利率连两日收跌，量缩观望美国非农就业数据出炉

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
* 五年债殖利率连两日收跌续创一周低位 * 成交量缩观望美国公布非农就业数据 * 下周指标五年债区间暂看1.08-1.13% 路透台北11月8日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五收 跌续创一周收盘低位。交易员称，美国第三季经济成长优于预期，及欧洲央行意外降息，令 台债殖利率随美债连两日收跌，不过交投量缩观望今日稍后公布的美国非农就业报告。 他们并指出，市场审慎以对攸关美国量化宽松(QE)退场时程的美国10月非农就业数据揭 晓，致量能萎缩、观望气氛偏浓，略微收敛台债殖利率跌幅，展望下周台债端看美国非农就 业报告表现而定。 今日五年券102/11 殖利率收在1.1029%，续创一周低位，前波收盘低位为1 0月31日的1.0880%。 “ 非农公布前一个交易日台债量缩狭幅盘整!”一位券商交易员称。 交易员分析指出，若美国上月非农就业岗位超过15万个，市场对QE退场时程的预期将会 提早，估台债殖利率可能随美债弹升，反之若明显低于市场预期，QE暂缓退场的预期则将升 温，台债殖利率将随美债修正。 路透调查的分析师预估，上月非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。这 将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。[I D: nL3T0IR0I7] 交易员普遍预估，下周五年券102/11、10年期公债102/10殖利率主要交投区间落在1.08 -1.13%、1.68-1.75%。 美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增 长状况感到担忧。指标10年期公债价格 上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘 的2.64%降至2.605%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.66 1.1029 1.0930-1.1029 132.0 10 102/10 -0.80 1.6920 1.6855-1.6960 9.0 30年期102/9增额公债今日已展开发行前交易，成交笔数仅一笔，市场欠缺着墨，交投 较为关注10年期102/10增额公债也将于下周三(13日)也展开发行前交易。 交易员指出，随着长券端发行前交易陆续登场，市场对长券端酝酿较为偏空的气氛，下 周10年券殖利率102/10料易涨难跌，以目前台债氛围来看，推估102/10R发行前交易区间暂 看在1.70-1.75%。 另有票券交易员提及，受到10年增额券展开发行前交易影响，下周10年期主流券殖利率 向上整理的可能性较高，然五年期主流券则较不受影响，短券殖利率料陷入整理的气氛较浓 。 此外，台湾股市 周五收创逾一个月新低。分析师指出，主要是受到台湾10月出 口表现不佳，以及遭MSCI调降权重等利空消息的打击。 下周全球债市重要经济数据及事件，包括周一欧盟各国财长会议讨论2014年欧盟预算； 周二美国公布10月就业趋势指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔及达拉斯联储 总裁费希尔分别就货币政策战略及经济前景发表讲话； 周三美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话； 周四美国公布一周初请失业金人数、美国费城联储总裁普洛瑟就货币政策讲话及韩国央 行举行货币政策会议； 周五美国公布11月纽约联储制造业指数及10月工业生産和制造业産出。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6920 5 102/11 1.1029 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------