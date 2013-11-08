台湾债市：五年券殖利率连两日收跌，量缩观望美国非农就业数据出炉

* 五年债殖利率连两日收跌续创一周低位 * 成交量缩观望美国公布非农就业数据 * 下周指标五年债区间暂看1.08-1.13% 路透台北11月8日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五收 跌续创一周收盘低位。交易员称，美国第三季经济成长优于预期，及欧洲央行意外降息，令 台债殖利率随美债连两日收跌，不过交投量缩观望今日稍后公布的美国非农就业报告。 他们并指出，市场审慎以对攸关美国量化宽松(QE)退场时程的美国10月非农就业数据揭 晓，致量能萎缩、观望气氛偏浓，略微收敛台债殖利率跌幅，展望下周台债端看美国非农就 业报告表现而定。 今日五年券102/11 殖利率收在1.1029%，续创一周低位，前波收盘低位为1 0月31日的1.0880%。 “ 非农公布前一个交易日台债量缩狭幅盘整!”一位券商交易员称。 交易员分析指出，若美国上月非农就业岗位超过15万个，市场对QE退场时程的预期将会 提早，估台债殖利率可能随美债弹升，反之若明显低于市场预期，QE暂缓退场的预期则将升 温，台债殖利率将随美债修正。 路透调查的分析师预估，上月非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。这 将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。[I D: nL3T0IR0I7] 交易员普遍预估，下周五年券102/11、10年期公债102/10殖利率主要交投区间落在1.08 -1.13%、1.68-1.75%。 美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增 长状况感到担忧。指标10年期公债价格 上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘 的2.64%降至2.605%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.66 1.1029 1.0930-1.1029 132.0 10 102/10 -0.80 1.6920 1.6855-1.6960 9.0 30年期102/9增额公债今日已展开发行前交易，成交笔数仅一笔，市场欠缺着墨，交投 较为关注10年期102/10增额公债也将于下周三(13日)也展开发行前交易。 交易员指出，随着长券端发行前交易陆续登场，市场对长券端酝酿较为偏空的气氛，下 周10年券殖利率102/10料易涨难跌，以目前台债氛围来看，推估102/10R发行前交易区间暂 看在1.70-1.75%。 另有票券交易员提及，受到10年增额券展开发行前交易影响，下周10年期主流券殖利率 向上整理的可能性较高，然五年期主流券则较不受影响，短券殖利率料陷入整理的气氛较浓 。 此外，台湾股市 周五收创逾一个月新低。分析师指出，主要是受到台湾10月出 口表现不佳，以及遭MSCI调降权重等利空消息的打击。 下周全球债市重要经济数据及事件，包括周一欧盟各国财长会议讨论2014年欧盟预算； 周二美国公布10月就业趋势指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔及达拉斯联储 总裁费希尔分别就货币政策战略及经济前景发表讲话； 周三美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话； 周四美国公布一周初请失业金人数、美国费城联储总裁普洛瑟就货币政策讲话及韩国央 行举行货币政策会议； 周五美国公布11月纽约联储制造业指数及10月工业生産和制造业産出。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6920 5 102/11 1.1029 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)