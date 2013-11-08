版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 15:48 BJT

台湾债市：五年券殖利率连两日收跌，量缩观望美国非农就业数据出炉

* 五年债殖利率连两日收跌续创一周低位
    * 成交量缩观望美国公布非农就业数据
    * 下周指标五年债区间暂看1.08-1.13%

    路透台北11月8日 - 台湾指标五年公债102/11  殖利率周五收
跌续创一周收盘低位。交易员称，美国第三季经济成长优于预期，及欧洲央行意外降息，令
台债殖利率随美债连两日收跌，不过交投量缩观望今日稍后公布的美国非农就业报告。  
    
    他们并指出，市场审慎以对攸关美国量化宽松(QE)退场时程的美国10月非农就业数据揭
晓，致量能萎缩、观望气氛偏浓，略微收敛台债殖利率跌幅，展望下周台债端看美国非农就
业报告表现而定。
    
    今日五年券102/11 殖利率收在1.1029%，续创一周低位，前波收盘低位为1
0月31日的1.0880%。
    
    “ 非农公布前一个交易日台债量缩狭幅盘整!”一位券商交易员称。
    
    交易员分析指出，若美国上月非农就业岗位超过15万个，市场对QE退场时程的预期将会
提早，估台债殖利率可能随美债弹升，反之若明显低于市场预期，QE暂缓退场的预期则将升
温，台债殖利率将随美债修正。
    
    路透调查的分析师预估，上月非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。这
将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。[I
D: nL3T0IR0I7]
    
    交易员普遍预估，下周五年券102/11、10年期公债102/10殖利率主要交投区间落在1.08
-1.13%、1.68-1.75%。
   
    美国公债价格周四上升，因欧洲央行(ECB)意外降息，而且投资者对美国未来的经济增
长状况感到担忧。指标10年期公债价格 上升10/32，收益率(殖利率)从周三尾盘
的2.64%降至2.605%。   
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -0.66     1.1029   1.0930-1.1029     132.0
   10    102/10                   -0.80     1.6920   1.6855-1.6960       9.0
 
    30年期102/9增额公债今日已展开发行前交易，成交笔数仅一笔，市场欠缺着墨，交投
较为关注10年期102/10增额公债也将于下周三(13日)也展开发行前交易。
    
    交易员指出，随着长券端发行前交易陆续登场，市场对长券端酝酿较为偏空的气氛，下
周10年券殖利率102/10料易涨难跌，以目前台债氛围来看，推估102/10R发行前交易区间暂
看在1.70-1.75%。 
    
    另有票券交易员提及，受到10年增额券展开发行前交易影响，下周10年期主流券殖利率
向上整理的可能性较高，然五年期主流券则较不受影响，短券殖利率料陷入整理的气氛较浓
。
    
    此外，台湾股市       周五收创逾一个月新低。分析师指出，主要是受到台湾10月出
口表现不佳，以及遭MSCI调降权重等利空消息的打击。               

    下周全球债市重要经济数据及事件，包括周一欧盟各国财长会议讨论2014年欧盟预算；
    周二美国公布10月就业趋势指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔及达拉斯联储
总裁费希尔分别就货币政策战略及经济前景发表讲话；
    周三美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话；
    周四美国公布一周初请失业金人数、美国费城联储总裁普洛瑟就货币政策讲话及韩国央
行举行货币政策会议；
    周五美国公布11月纽约联储制造业指数及10月工业生産和制造业産出。 
        
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6920
          5      102/11                       1.1029
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐