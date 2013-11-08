中国债市：10月债券托管量增3,465亿元，利率债增量占比近八成

* 10月债券托管量净增3,465亿元
* 国债等传统利率债当月增量占近八成
* 短融中票等发行萎缩，非公开定向工具稳扎稳打
路透北京11月8日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，10月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计28.14万亿元人民币，当月净增3,465亿元，其中国债等传统利率债增量占近八成。
上述债券托管数据也印证了10月确实是一个利率债阶段供给高峰。而受资金价格和二级短端收益率高企影响，短融当月出现461亿元的净减少，中票净增量也仅不足100亿元。
不过在暗淡的信用债一级市场，此前受关注程度不高的非公开定向债务融资工具依旧步伐稳健，当月净增逾300亿元，本年累计增加4,243亿元，累计额接近中票，并超过中债托管的同期企业债增量规模。
截至目前，除今年3,500亿元的地方债发行已告一段落外，普通国债和国开行等政策性金融债发行速度依旧未减。下周已公布的利率债包括两期国债、五期国开债、两期口行债和两期农发债，规模逾千亿元。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、交易所债市的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为10月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2013年10月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 256,574.73 3,069.44 19,005.61
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上海清算所 24,842.50 395.51 7,794.97
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合计 281,417.23 3,464.95 26,800.58
以下为10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2013年10月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 165,864.02 1,404.70 8,222.24
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基金公司 27,046.44 368.39 3,402.63
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保险机构 23,373.72 230.00 1,276.48
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证券公司 1,600.36 16.20 10.56
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以下为10月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年10月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 90,565.54 1,614.05 9,829.61
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央行票据 5,531.72 -106.00 -7,908.00
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政策性金融债 87,774.28 1,190.00 9,191.95
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政府支持机构债 9,300.00 200.00 1,050.00
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商业银行债 12,990.00 -3.80 337.40
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资本工具 15.00 0.00 15.00
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非银行金融机构债 402.00 -2.00 29.00
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企业债券 23,164.19 401.71 3,861.96
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中期票据 26,632.40 -222.00 2,660.40
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集合票据 97.27 -15.26 -47.75
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资产支持证券 62.33 12.74 -13.95
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外国债券 40.00 0.00 0.00
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上海清算所数据 2013年10月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 8,433.90 -461.50 306.93
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超短期融资券 4,493.00 166.00 962.00
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中期票据 1,750.00 299.00 1,750.00
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区域集优中小企业 96.08 3.31 53.44
集合票据
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非公开定向债务 8,695.28 313.50 4,242.98
融资工具
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金融企业短期融资券 735.20 67.20 440.20
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非金融企业资产 97.80 8.00 40.80
支持票据
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信贷资产支持证券 191.24 0.00 -1.38
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资产管理公司金融债 100.00 0.00 0.00
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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
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以下为10月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2013年10月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,578.57 50,801.38 58,119.44
美元债 -- 8.65 --
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现券交割量
(银行间) 12,700.04 336,427.63 708,413.22
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回购交割量 113,602.01 1,298,243.20 1,475,957.50
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债券兑付 1,661.84 30,834.02 28,575.85
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上海清算所数据 2013年10月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量 2,332.81 22,860.74 18,934.54
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债券兑付量 1,937.30 15,065.77 6,053.70
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现券清算量 1,458.14 48,923.55 77,392.83
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回购清算量 4,601.14 46,643.39 41,220.06
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 李宏薇)