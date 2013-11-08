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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 16:27 BJT

香港股市：恒生指数触及两周低点，关注中国三中全会

路透香港11月8日 - 香港股市周五跌至两周低点，对成长敏感的个股领跌，交投疲弱扩大了周末中国三中全会结果不确定性的影响。

恒生指数 收低0.6%，报22,744.4点，为10月25日以来最低收位，本周周线下跌2.2%。恒生国企指数 跌0.8%，本周下跌2.7%。

成交量低于均值，中国11月9-12日将举行三中全会，设定未来10年经济路线。

投资人也将关注周六公布的中国通胀、工业生产、投资和零售销售等数据。周五稍早的数据显示，中国10月出口成长回升幅度大于预期。

恒生指数和恒生国企指数管理者将在周五收盘后公布季度成分股评估。

达芙妮 和招金矿业 下跌，两公司被列入MSCI明晟中国指数 半年评估除名的七档成分股。新纳入八档成分股之一的北控水务集团 则攀升1.4%。(完)
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