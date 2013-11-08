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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 15:56 BJT

中国债券：证监会和银监会允许商业银行发行公司债补充资本

路透北京/上海11月8日 - 中国证监会发言人周五表示，证监会和银监会已联合发布相关指导意见，允许商业银行发行公司债补充资本。

中国证监会发言人是在证监会周五例会上作上述表示的。

目前国内商业银行可以发行金融债和次级债等。（完） (发稿 张晓翀；撰写　林琦; 审校 林高丽)
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