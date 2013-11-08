版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 16:06 BJT

标题新闻：法国9月工业生产月减0.7%，路透调查预估为升0.1%；8月增幅由0.2%大幅上修至0.7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐