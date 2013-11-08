《RUSSELL专栏》洞悉中国大宗商品进口数字异常变化

这两个月的原油平均进口量为553万桶/日。

不过，这仍低于今年前八个月每日562万桶的进口均值，说明过去两个月原油需求放缓。

导致10月石油进口需求放缓的另一个因素可能是，数家炼厂在当月中旬左右停运维护，这些炼厂的产能共计64万桶/日。另外，此前库存增加。

但即便考虑到所有这些一次性因素，中国整体石油需求增长缓慢的情况仍然很明显，可能难以达到国际能源署(IEA)预估2013年需求达到1,014万桶/日的目标。

铁矿石进口下滑令人担心的直接因素较少，因为10月铁矿石进口量仍为今年第五高。鉴于表现最好的三个月分别落在7月、8月和9月，因此10月的表现实属强劲。

9月和10月两个月的铁矿石平均进口量为7,120万吨，仍远高于今年前10个月均值6,690万吨。

铁矿石面临的问题在于，鉴于需求成长放缓及致力于抑制产出来减少污染，钢铁生产似乎正在减慢。

至于铜方面，影响10月进口表现的因素除了适逢假期以外，则是缺乏在国内外价格之间的套利机会，从而降低了投资者对现货交易的兴趣。

整体而言，大宗商品进口数据与中国经济增长率要处于政府7-7.5%目标区间左右的情况相符。

不过，9月强劲的大宗商品进口数据与10月的疲态一样，都属失常表现。两个月的均值更真实地显示出需求成长温吞。(完)