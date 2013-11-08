中国票据市场：转贴利率本周先跌后涨，主要跟随资金价格而动

路透上海11月8日 - 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨，主要是跟随资金价格变动。市场人士表示，本周前几个交易日，因月初原因场内票源不多，但此后市场传闻监管层拟出台同业业务规范文件，略有推动机构出票意愿，票源稍增多。
“今天稍微涨了一点，六个月转帖报在6.15%左右，周一的时候跌到过6.10%的，主要还是资金价格的影响。”上海一商业银行交易员称。
他并提到，周初因是月初关系，票源颇为紧张，但“这两天多一些了，都在传九号文呀，现在(政策)还没定论，但大家感觉可能会有点影响，能卖的就先卖一点。”
不过上海另一商业银行交易员提到，总体来说，月初仍然是收票意愿强于出票，并且年关渐进，部分机构也为明年业务考虑，逐步开始建仓，“月初大家都先满足自己的规模，后面几天逐渐有一些票出来了。”
中国金融时报本周曾援引消息人士称，监管部门正在酝酿进一步规范商业银行同业业务，可能包括将银行自营资金投向非标准化债权资产，与银行理财资金投向非标资产的行为统一纳入监管范畴，更严格的是，近年来商业银行普遍兴起的同业三方买入返售业务有可能叫停，同时对非标资产计提拨备，但上述政策还处于讨论阶段，并未形成定论。
业内近期甚至传出部分股份制银行已暂停买入返售业务的消息。但据路透了解到，目前同业业务资产规模排名居前的民生 600016.SS 及兴业 601166.SS 等银行并未暂停相关业务。
中国银行间市场周五回购利率 微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 6.1300/5.9705 6.2238/6.0502 6.6218/6.3775
上周五 6.1964/6.0177 6.2558/6.0817 6.6912/6.4212
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变动 -6.64bp/-4.72bp -3.2bp/-3.15bp -6.94bp/-4.37bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9651%，较上周回落。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)