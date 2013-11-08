更新版 1-中国债券：上市商业银行可发公司债补充资本，业内料小型银行先行

台湾股市：连二日小幅收低，美国对叙利亚实施打击令亚股普遍下滑

路透台北4月7日 - 台湾股市周五连二日小幅收跌。分析师称，美国向叙利亚一空军基 地发射巡航导弹消息令亚股普遍下挫，不过台股多头韧性仍足，逢低见买盘承接并拉抬尾盘 ，终场留下长下影线。 他们指出，虽然多头并未弃守，但台股万点关卡屡攻不过，仅能以盘代跌消化获利了结 卖压。下周美国将进入财报周，台股也有台积电 、大立光 要召开业绩说 明会，短线将视企业获利展望的基本面与外资动向的资金面随势操作。 台湾加权股价指数 收低0.25%，至9,873.37点，盘中一度低见9,788.52点；今日 成交初值 为996.35亿台币，上交易日修正后为921.90亿。 〞短线差别只在盘整或盘跌，9,800点支撑还不错，但万点仍是压力。〞兆丰投顾一不 愿具名分析师说。 他认为，美联储年底前将开始缩减资产负债表，这就好似慢慢酝酿的“茶壶里风暴”， 影响力是逐渐的，因此台股短线虽仍有资金面支撑，但中长期而言，还是需要经济与企业获 利的改善，才有办法撑住如此高的价格