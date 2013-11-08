更新版--法国评级：标普再度调降法国主权信用评级，称其改革进程缓慢

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
标普调降评级后，法国公债期货 下跌18个跳动点至134.41。法国财政部长莫斯可维西坚持认为，该国债券依然是全球最安全且流动性最高的，并对“错误评判”法国经济的观点予以回击。
“他们低估了法国改革和提升自身经济的能力。”他对France Info说。
“过去18个月，政府贯彻了旨在改善国内经济形势、重塑公共财政和竞争力的重要改革。”
法国银行股开盘后亦下跌。
总统奥朗德(Francois Hollande)领导的政府针对该国就业市场制定了一项温和改革方案；同时为了弥补融资短缺的状况，法国政府还对养老金体系进行了检视。
不过，后一项改革尤其低于欧盟执委会的预期。今年欧盟执委会曾敦促巴黎方面开展结构性改革，以换取额外的两年时间，把其预算赤字降至欧盟标准以下。
此次债信评等下调针对的是法国本外币长期债务评级。标普表示，未来两年调整法国债务评级的可能性低于三分之一。
Natixis Asset Management经济研究部主管Philippe Waechter表示，评级下调反映出法国政府没有贯彻修复经济所需的改革。
然而他也表示：“我不认为这在短期内会给法国债务造成太大影响，因为标普并没有发出警告。法国的债信评级展望也保持稳定。”(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,