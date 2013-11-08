更新版--法国评级：标普再度调降法国主权信用评级，称其改革进程缓慢

标普调降评级后，法国公债期货 下跌18个跳动点至134.41。法国财政部长莫斯可维西坚持认为，该国债券依然是全球最安全且流动性最高的，并对“错误评判”法国经济的观点予以回击。

“他们低估了法国改革和提升自身经济的能力。”他对France Info说。

“过去18个月，政府贯彻了旨在改善国内经济形势、重塑公共财政和竞争力的重要改革。”

法国银行股开盘后亦下跌。

总统奥朗德(Francois Hollande)领导的政府针对该国就业市场制定了一项温和改革方案；同时为了弥补融资短缺的状况，法国政府还对养老金体系进行了检视。

不过，后一项改革尤其低于欧盟执委会的预期。今年欧盟执委会曾敦促巴黎方面开展结构性改革，以换取额外的两年时间，把其预算赤字降至欧盟标准以下。

此次债信评等下调针对的是法国本外币长期债务评级。标普表示，未来两年调整法国债务评级的可能性低于三分之一。

Natixis Asset Management经济研究部主管Philippe Waechter表示，评级下调反映出法国政府没有贯彻修复经济所需的改革。