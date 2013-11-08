更新版-德国数据：9月贸易顺差创纪录，依赖外贸指责声音或增强

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路透柏林11月8日 - 周五数据显示，德国9月贸易顺差增至纪录高位，得益于出口全线增长。当前德国正被指责经济过于依赖外贸。

9月经季节调整的贸易顺差扩大至188亿欧元，8月修正后为顺差158亿欧元。这远高于路透调查预估的缩窄至155亿欧元。此前最高的顺差纪录为2007年9月的187亿欧元。

国际社会对德国的批评声已经增加，尤其是来自美国。批评意见指德国必须采取更多措施来刺激内需，其对于出口的依赖损及了欧洲经济的稳定，且不利于全球经济。

“贸易顺差创纪录可能会火上浇油，但我不觉得这有什么问题，”HSBC Trinkaus的Stefan Schilbe称，“德国企业会提升产能，虽然有一定的延迟。这将帮助到我们的贸易伙伴，因为我们将从那里购买更多的产品和服务。”

9月经季节调整的出口较前月增长1.7%，高于预期；进口按月下滑1.9%，路透调查预估为增长0.6%。

美国政府在上月发布的半年度致国会报告中，严词指责德国的经济失衡。德国9月的经常帐顺差是197亿欧元，为世界最大。

欧盟执委会主席巴罗索本周则发表较温和表态，但意思类似：德国需要为欧元区稳定性“做出贡献”。

德国的保守派政治人士很快驳斥了这些指责，不过总理梅克尔未来可能的执政伙伴也认为，应该为刺激内需做得更多。

德国9月经季节调整后的出口按月增长1.7%，超出预期，进口则下滑1.9%，预估为上升0.6%。

9月德国对所有贸易伙伴国的出口均上升，尤其是对欧盟。欧盟自德国采购的商品和服务增长5.4%。对欧元区出口增加4.4%，对非欧元区国家出口增加7.2%。(完)