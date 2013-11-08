更新版-德国数据：9月贸易顺差创纪录，依赖外贸指责声音或增强

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
(新增细节)
路透柏林11月8日 - 周五数据显示，德国9月贸易顺差增至纪录高位，得益于出口全线增长。当前德国正被指责经济过于依赖外贸。
9月经季节调整的贸易顺差扩大至188亿欧元，8月修正后为顺差158亿欧元。这远高于路透调查预估的缩窄至155亿欧元。此前最高的顺差纪录为2007年9月的187亿欧元。
国际社会对德国的批评声已经增加，尤其是来自美国。批评意见指德国必须采取更多措施来刺激内需，其对于出口的依赖损及了欧洲经济的稳定，且不利于全球经济。
“贸易顺差创纪录可能会火上浇油，但我不觉得这有什么问题，”HSBC Trinkaus的Stefan Schilbe称，“德国企业会提升产能，虽然有一定的延迟。这将帮助到我们的贸易伙伴，因为我们将从那里购买更多的产品和服务。”
9月经季节调整的出口较前月增长1.7%，高于预期；进口按月下滑1.9%，路透调查预估为增长0.6%。
美国政府在上月发布的半年度致国会报告中，严词指责德国的经济失衡。德国9月的经常帐顺差是197亿欧元，为世界最大。
欧盟执委会主席巴罗索本周则发表较温和表态，但意思类似：德国需要为欧元区稳定性“做出贡献”。
德国的保守派政治人士很快驳斥了这些指责，不过总理梅克尔未来可能的执政伙伴也认为，应该为刺激内需做得更多。
德国9月经季节调整后的出口按月增长1.7%，超出预期，进口则下滑1.9%，预估为上升0.6%。
9月德国对所有贸易伙伴国的出口均上升，尤其是对欧盟。欧盟自德国采购的商品和服务增长5.4%。对欧元区出口增加4.4%，对非欧元区国家出口增加7.2%。(完)
(编译 隋芬; 审校 李春喜)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,