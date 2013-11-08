台湾央行：明年预算外汇资产收益率2.37%，惟国际市场利率仍低影响盈余

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台湾央行周五送交立法院的报告指出，明年(2014年)的预算外汇资产收益率为2.37%，然目前国际市场利率仍维持低档，影响盈余达成。
台湾央行表示，目前美元活存利率仅0.13%、一个月存款利率0.17%，五年期公债殖利率1.34%，然国际市场利率仍维持低档，将严重影响盈余达成。
央行并称，外币资产运用收益是央行收入的主要来源，营运支出则受央行冲销性措施以及境内利率调整变动影响，因此央行盈余具有不确定性，各国央行的盈余均是如此。
台湾央行2014年的预算中，盈余估计为1,231.75亿台币，加计累积盈余的816.18亿台币，扣除了提存法定公积247.29亿台币后，共计1,800.46亿台币，全数缴交国库官息红利。
台湾央行自2010年起每年缴库均达1,800亿台币以上，若加计今年以及明年的预算，央行已是连续五年缴库预算编列1,800亿台币以上。若以台湾近年每年岁入约1.7兆(万亿)计，央行盈余贡献国库收入比重高达10%以上。
至于今年1-10月底止，台湾央行收支盈余1,554.27亿台币，主因外汇运用续效良好。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------