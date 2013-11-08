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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 16:46 BJT

台湾央行：明年预算外汇资产收益率2.37%，惟国际市场利率仍低影响盈余

路透台北11月8日 - 台湾央行周五送交立法院的报告指出，明年(2014年)的预算外汇资产收益率为2.37%，然目前国际市场利率仍维持低档，影响盈余达成。

台湾央行表示，目前美元活存利率仅0.13%、一个月存款利率0.17%，五年期公债殖利率1.34%，然国际市场利率仍维持低档，将严重影响盈余达成。

央行并称，外币资产运用收益是央行收入的主要来源，营运支出则受央行冲销性措施以及境内利率调整变动影响，因此央行盈余具有不确定性，各国央行的盈余均是如此。

台湾央行2014年的预算中，盈余估计为1,231.75亿台币，加计累积盈余的816.18亿台币，扣除了提存法定公积247.29亿台币后，共计1,800.46亿台币，全数缴交国库官息红利。

台湾央行自2010年起每年缴库均达1,800亿台币以上，若加计今年以及明年的预算，央行已是连续五年缴库预算编列1,800亿台币以上。若以台湾近年每年岁入约1.7兆(万亿)计，央行盈余贡献国库收入比重高达10%以上。

至于今年1-10月底止，台湾央行收支盈余1,554.27亿台币，主因外汇运用续效良好。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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