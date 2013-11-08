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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 16:49 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币周线再度下跌，市场审慎等待美国就业报告

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             98.16        98.09        -0.07       -11.58        86.79
 坡元                            1.2437       1.2452        +0.12        -1.75       1.2219
 台币                            29.505       29.485        -0.07        -1.25       29.136
 韩元                           1064.13      1061.40        -0.26        +0.61      1070.60
 泰铢                             31.39        31.29        -0.32        -2.48        30.61
 菲律宾披索                       43.21        43.21        +0.01        -4.99        41.05
 印尼卢比                      11410.00     11385.00        -0.22       -15.60      9630.00
 印度卢比                         62.64        62.41        -0.37       -12.21        54.99
 马币                            3.1800       3.1845        +0.14        -3.84       3.0580
 人民币                          6.0903       6.0908        +0.01        +2.30       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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