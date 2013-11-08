中国期市：鸡蛋期货上市首日主力合约高开回落，炒新热度超预期

路透北京11月8日 - 中国首个畜牧期货品种--大连商品交易所鸡蛋期 货合约周五正式挂牌上市，交投最活跃的1405合约 高开回落，市 场炒新热度超出预期。 数据显示，鸡蛋期货首日上市多数期货品种已上涨报收，但主力1405 合约报收3,976元人民币，下跌0.6%，盘中最高达到4,068元，主力合约成 交量达到264,550手，持仓达到38,942手。 市场人士认为，由于鸡蛋期货属于小合约，一手保证金仅为4,000元 左右，合约本身比较亲民，对个人投资者很具有吸引力，且其与农产品包 括玉米、豆粕都形成一定的套利关系，因而对套利资金亦有吸引力。 “属于小合约，交割方面要求苛刻，所以一些大的产业和机构可能还 需要观望，但合约本身具有吸引力，尤其是个人投资者和套利投资而言。 ”银河期货鸡蛋期货分析师胡香君称。 根据大商所公布的合约细则，鸡蛋期货的交易单位为5吨/手，报价单 位为元/500千克，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，上市首日涨跌 停板幅度为挂盘基准价的8%。按照基准价4,000元/吨、交易所最低保证金 比例8%、期货公司高于10%计算，每手交易最低需要资金4,000元。 **后市鸡蛋价格下跌空间有限** 胡香君认为，鸡蛋现货市场价格比较低迷，且国庆节过后消费需求下 滑影响。受此影响，鸡蛋期货主力合约高开低走，但下跌空间应该有限， 因后期北方降雨降温，将增加鸡蛋运输成本，且淡季鸡蛋生产成本亦相应 增加，这些将对鸡蛋价格有支撑。 华泰长城资深分析师曹祥辉亦指出，鸡蛋期货首日上市蛮活跃的，盘 中有很多人想要做多，但考虑到现货价低迷，下一步估计还要继续下跌， 主力合约估计仍要继续下跌50-100元左右，就会跟现货价比较匹配了。 他表示，从今天的交易来看，贸易商和产业链客户多数仍在观望，参 与度并不高，一旦上下游产业链参与，资金流还是会比较客观。 11月7日，大连商品交易所公布鸡蛋货合约的挂盘基准价，鸡蛋期货J D1403、JD1404、JD1405合约挂牌基准价分别为3,800元/500千克、3,900 元/500千克和4,000元/500千克，上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8 %。 大商所的统计显示，武汉神丹农业科技有限公司周五通过长江期货席 位在集合竞价交易阶段卖开1403合约，拿到鸡蛋期货第一单。其交易对手 方为一个人投资者。神丹农业是中国三大蛋品企业之一--湖北神丹的全资 子公司。 中国是全球最大的禽蛋生产国及消费国。目前中国蛋鸡存栏量已达15 亿只，鸡蛋年产量近3,000万吨，相关产业年产值超过3,500亿元。 市场人士表示，鸡蛋期货的上市将给养殖户和从业人员提供价格指引 和重要的避险工具，并有利于防止鸡蛋价格大幅波动。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,490 0.21 261,930 黄金(au) 1312 259.20 -0.44 58,822 螺纹钢 (rb) 1405 3,661 -0.19 1,513,220 橡胶 (ru) 1405 19,470 -0.28 152,278 大商所 豆粕 (m) 1405 3,221 -0.19 1,553,394 豆油 (y) 1405 7,160 -0.58 826,814 焦炭 (j) 1405 1,567 -1.76 265,672 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,158 -0.15 277,170 棉花 (cf) 1405 18,645 0.40 50,924 中金所 沪深300(if) 1311 2,311.2 -1.53 71,055 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)