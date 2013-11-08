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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 16:50 BJT

中国期市：鸡蛋期货上市首日主力合约高开回落，炒新热度超预期

路透北京11月8日 - 中国首个畜牧期货品种--大连商品交易所鸡蛋期
货合约周五正式挂牌上市，交投最活跃的1405合约 高开回落，市
场炒新热度超出预期。
    
    数据显示，鸡蛋期货首日上市多数期货品种已上涨报收，但主力1405
合约报收3,976元人民币，下跌0.6%，盘中最高达到4,068元，主力合约成
交量达到264,550手，持仓达到38,942手。
    
    市场人士认为，由于鸡蛋期货属于小合约，一手保证金仅为4,000元
左右，合约本身比较亲民，对个人投资者很具有吸引力，且其与农产品包
括玉米、豆粕都形成一定的套利关系，因而对套利资金亦有吸引力。
    
    “属于小合约，交割方面要求苛刻，所以一些大的产业和机构可能还
需要观望，但合约本身具有吸引力，尤其是个人投资者和套利投资而言。
”银河期货鸡蛋期货分析师胡香君称。
    
    根据大商所公布的合约细则，鸡蛋期货的交易单位为5吨/手，报价单
位为元/500千克，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，上市首日涨跌
停板幅度为挂盘基准价的8%。按照基准价4,000元/吨、交易所最低保证金
比例8%、期货公司高于10%计算，每手交易最低需要资金4,000元。

    
    **后市鸡蛋价格下跌空间有限**
    
    胡香君认为，鸡蛋现货市场价格比较低迷，且国庆节过后消费需求下
滑影响。受此影响，鸡蛋期货主力合约高开低走，但下跌空间应该有限，
因后期北方降雨降温，将增加鸡蛋运输成本，且淡季鸡蛋生产成本亦相应
增加，这些将对鸡蛋价格有支撑。
    
    华泰长城资深分析师曹祥辉亦指出，鸡蛋期货首日上市蛮活跃的，盘
中有很多人想要做多，但考虑到现货价低迷，下一步估计还要继续下跌，
主力合约估计仍要继续下跌50-100元左右，就会跟现货价比较匹配了。
    
    他表示，从今天的交易来看，贸易商和产业链客户多数仍在观望，参
与度并不高，一旦上下游产业链参与，资金流还是会比较客观。

    11月7日，大连商品交易所公布鸡蛋货合约的挂盘基准价，鸡蛋期货J
D1403、JD1404、JD1405合约挂牌基准价分别为3,800元/500千克、3,900
元/500千克和4,000元/500千克，上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8
%。
    
    大商所的统计显示，武汉神丹农业科技有限公司周五通过长江期货席
位在集合竞价交易阶段卖开1403合约，拿到鸡蛋期货第一单。其交易对手
方为一个人投资者。神丹农业是中国三大蛋品企业之一--湖北神丹的全资
子公司。 

    中国是全球最大的禽蛋生产国及消费国。目前中国蛋鸡存栏量已达15
亿只，鸡蛋年产量近3,000万吨，相关产业年产值超过3,500亿元。

    市场人士表示，鸡蛋期货的上市将给养殖户和从业人员提供价格指引
和重要的避险工具，并有利于防止鸡蛋价格大幅波动。
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1401      51,490      0.21       261,930 
          黄金(au)     1312      259.20     -0.44        58,822 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,661     -0.19     1,513,220 
          橡胶 (ru)    1405      19,470     -0.28       152,278 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,221     -0.19     1,553,394 
          豆油 (y)     1405       7,160     -0.58       826,814 
          焦炭 (j)     1405       1,567     -1.76       265,672 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       5,158     -0.15       277,170 
          棉花 (cf)    1405      18,645      0.40        50,924 
 中金所   沪深300(if)  1311     2,311.2     -1.53        71,055 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
 

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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