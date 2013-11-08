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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月8日

路透伦敦11月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          465,650          -1,375
    锡           12,070             -50
    铅          233,000            -150
    锌        1,015,425          -2,550
    铝        5,345,775          -2,525
    镍          240,096            -312
    铝合金       60,820             -40
    NASAAC       96,960            -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据   库存分布        品种    库存数据      库存分布
 种                                                    
 铜   <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-  铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
      KS>        GRD>                                  D>
 铝   <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-  锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
      KS>        GRD>                                  D>
 锌   <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
      KS>        GRD>                                  D>
 镍   <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
      KS>        GRD>                                  D>
 
 (编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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