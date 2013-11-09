《分析师观点》中国10月通胀升至八个月高点，年内仍温和可控

路透北京11月9日 - 中国国家统计局周六公布，中国国家统计局周六公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，略高于前值，但低于路透调查预估中值3.3%。

数据显示，10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.5%，路透预估中值为下降1.4%。

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主要数据详情:

--10月CPI同比上涨3.2%(路透调查中值为3.3%)

--10月PPI同比下跌1.5%(路透调查中值为下跌1.4%)

--10月CPI环比上涨0.1%，PPI环比持平

--10月CPI中食品价格同比上涨6.5%，非食品价格上涨1.6%

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以下为市场人士的评论:

--澳新银行大中华区首席经济师 刘利刚和中国经济师 周浩：

数据显示通胀可控，但资产泡沫压力上升。环比数据来看，CPI环比上升0.1%，主要受到非食品价格的推动，但明显低于上月的0.8%，表明通胀压力有所下降。尽管通胀率在11月可能逼近3.5%的政府控制目标值，但全年通胀压力仍然可控，我们也维持此前2.7%的预测值。由于PPI持续为负值，总体来看，其对CPI的传导效应也并不明显。

尽管通胀压力可控，但央行仍然从10月中旬开始突然收紧了市场流动性，这表明中国的货币政策仍然保持着相对紧缩的态势。从目前的状况来看，整体资金成本在春节前仍将保持在较高的水平上。

但货币政策收紧可能导致利率走高，这反而会更加鼓励资本流入和强化人民币升值的压力。中国面临的政策困境是稳定的人民币升值预期和较快的资本账户开放之间的矛盾。同时，由于实体经济表现较为萎靡，大量的资本将最终流入房地产行业，导致资产泡沫风险上升。

--交通银行金融研究中心高级研究员 唐建伟：

数据跟市场预期差不多，食品价格平稳，新涨价因素不明显，主要受翘尾因素影响。四季度大概都在3%的水平，全年预计2.6-2.7%，年内通胀没有太大的问题。

从四季度开始，年内通胀已经走出上行态势，明年上半年还是会处在上升阶段，但我们判断明年物价上涨不会失控。原因有三：把猪肉价格拉长到未来半年或一年，生猪和母猪的存栏量都还在高位，未来猪肉供应不会短缺，猪肉不具备大幅上涨的空间；总需求不会有很大回升，市场判断明年经济增速7-7.5%，基本持平，需求拉动因素不会太明显；货币政策总体稳健，流动性紧平衡。预计明年通胀在3多一点，不会超过4%。

我们认为在这轮结构调整过程中，由于总需求回落，不会出现持续高通胀。货币政策不应花太多精力把通胀作为头等敌人对待，还是要为结构调整和经济增长提供一定政策空间。

PPI环比持平，还是处在降幅收窄，环比没有负增长的状态，同比略有回落与当前基本面是吻合的，因为当前需求回升温和，产能过剩没有得到根本解除，近期大宗商品价格也是有波动，预计PPI全年负增长，三季度开始有改善的趋势，明年会进一步改善，转正。

--联讯证券宏观分析师 杨为敩：

总体CPI和PPI总体符合预期，CPI总体上升态势比较温和，不会对政策有太大影响。

PPI同比下降更多是翘尾因素，但四季度经济或不如三季度，可能对PPI形成压力，而CPI同比回升，可能给工业品价格带来成本上升的压力，PPI未来一个季度还是会保持在目前水平上，明年一季度可能会有阶段性的上升。年内达到通胀目标肯定没问题。

招商证券研究中心宏观研究主管 谢亚轩：

CPI增速比市场预期略低。整体看，CPI还是显示通胀有上行压力，因此对货币政策的看法就是，央行不放松不收紧的基调不会打破，通胀的担心始终存在，从现在趋势看，11月CPI肯定比10月要高，但不见得超过3.5%，不用担心有更紧的政策信号。趋势上看，年内还会向上，高点应该在明年年中。央行货币政策还是会最关注通胀，货币政策表面中性，而市场尤其债券市场偏紧的状况持续。

PPI看，估计全年PPI都是负增长，近期大宗商品走势较弱，未来PPI同比料负增长，年内转正的可能性不大。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

CPI和PPI基本符合预期，跟上月大致持平，略有上升，目前需求回升带动物价上涨，且通胀上涨步伐在加快。到年底价格回升幅度会略大，完成全年通胀目标没问题，货币政策延续目前的步调。

未来二-三个季度的通胀水平中枢估计将在3%左右，且进入明年1-2月，经济有回落和反复的风险，价格上涨不是持续的。

目前中国的经济增长还没有实质性的增量，依照中国经济发展水平看，需求拉动经济刚性增长约在4-5%的水平，其他是投资或者出口的显着拉动，但考虑到结构调整和政府职能转变的进程在三中全会可能会加快地方政府的转变，很多投资项目可能会进行重新评估，且考虑到出口形势，明年投资和出口料更多是制约因素。

明年产能过剩将继续控制，短期将造成经济减速。同时明年年初欧美经济不会出现显着的回升，只是温和回升势头。

--申银万国宏观分析师 李慧勇：

10月CPI和PPI 涨幅基本符合市场预期。CPI 上涨主要由于食品价格季节性上涨及去年基数有关，并不代表需求超过供给所导致的通货膨胀压力的加大，因此应该不会影响货币政策走向，但是物价上行可能会加剧市场对货币政策继续从紧的担心。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。

--习近平表示，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄；加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能。

--中国总理李克强日前指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

--中国工业和信息化部赛迪研究院发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%。