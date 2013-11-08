中国债市：利率互换小幅上扬后趋稳，短线或陷入调整但预期仍谨慎

路透上海11月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五小幅上扬后趋稳。交易员表示，现券弱势连连，收益率一路走高，且机构流动性预期仍难脱离谨慎心态，致IRS上行动力不减，但考虑到IRS前期已经累积一定涨幅，短线或陷入阶段性调整。

“上午涨了一点，后面又回来了，下午基本上稳定了，小幅震荡。”上海一银行交易员称，repo基准IRS一年期品种大致就在4.38%~4.34%这个区间波动。

广发银行交易员李海涛表示，利率互换全天的波动性明显增大，显示出市场阶段性调整的迹象，但是下方pay方的力量还是比较强，IRS上行动力不减，目前只能继续观望后期的资金面状况如何。

他进一步解释称，现券一级发行不减跟二级市场收益率走高均是大利空，逆回购也停止操作，央行的货币政策和李克强的讲话也让市场预期难以乐观。

中国银行间市场周五回购利率 微升。市场人士表示，今日场内流动性略有偏紧，大行融出资金意愿不高，隔夜供给不算多，七天及以上期限资金更难寻觅。

央行公开市场周四再度暂停上周二刚刚重启的逆回购操作，本周亦转为小幅净回笼50亿元人民币。

市场人士认为，在外汇占款回升以及财政存款投放等因素影响下，不排除正回购和央票重启的可能性。在稳增长已见成效之际，调结构去杠杆将再度成为监管层的首要任务，年内货币政策稳中趋紧意味更浓。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.2025/4.3125 4.3125/4.3925 4.4675/4.5509 4.6200/4.6992 4.6021/4.8771

上日 4.2025/4.3125 4.2625/4.3400 4.3825/4.4700 4.5017/4.5850 4.4704/4.7554

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0000/+0.0000 +0.0500/+0.0525 +0.0850/+0.0809 +0.1183/+0.1142 +0.1317/+0.1217

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。