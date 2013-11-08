中国债市：现券疲态难改，政策和市场风险推动收益率节节上探

路透北京11月8日 - 中国银行间债市周五现券疲态难改。市场人士表示，欧洲央行降息未体现出多大影响，新债发行市场的弱势让现券压力难解，未来数年的政策走向，也有待周六召开的三中全会进一步明确，现券收益率继续着节节上探的步伐。
“债市延续了昨天的情况，还在调整。一级发行很多，(三中全)会也还没开，政策和市场的风险都大一些，大家没什么追(债券)的意愿，”上海一欧资银行交易员称。
他进一步指出，欧洲央行降息的消息对国内债市影响不大，因国内相比其他经济体，投资收益优势较明显。国内无论从政策预期还是利率市场化进程来看，都能看到太多利空债市的因素，交易力量前期已被打击得心灰意冷，尚看不到反转的机会。
欧洲央行(ECB)周四将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。
即将于本周六召开的中国十八届三中全会吸引全球目光，而中国总理李克强近日连续发表讲话，阐述中国经济增长保持合理区间的重要性，以及简政放权的机构改革旨在释放微观经济活力，则被视为在此之前的一场热身。
展望下周一级供给，因压力过猛，有市场人士戏称其为“超级供应周”。据已公布的信息显示，下周利率债发行规模在逾1,000亿元人民币。此外，市场人士透露，下周可能发行150亿元铁道债，期限为10年和20年。
剩余期限约6.95年的固息国债130020券 最新成交在4.32%，上日尾盘为4.1950%。
国债期货市场周五亦持续走弱，其中五年期主力合约 收报93.292元人民币，较上日结算价跌0.564元，或0.61%，成交3,319手；盘中创出的历史新低价为91.718元。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.7742 3.9480
上日 3.6672 3.8771
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8900/3.8170
国债参考率报价 3.7900/3.7160
金融债参考率报价 4.7313/4.6588(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)