台股业绩：台湾鸿海10月营收3,826.2亿台币，较上年同期增13.15%

标题新闻：南非3月外汇储备净额从2月的415.06亿美元降至414.19亿，总额小降至465.88亿-央行
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路透台北11月8日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，10月合并营收为3,826.2亿台币，较上年同期增13.15%。
鸿海上年同期营收为3,381.6亿台币。
该股今日收低0.81%，报73.9台币；大盘加权股价指数 则收低0.65%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年10月 3,826.2 +13.25 +13.15
2013年9月 3,378.6 +20.47 +14.26
2013年8月 2,804.3 -6.60 +2.55(完)
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------