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债券 | 2013年 11月 8日 星期五 17:33 BJT

欧元债市：降息提振效应消退公债走跌，评等调降消息打压法债

意大利和西班牙公债亦下跌，因投资者对上日涨幅获利了结，昨日欧洲央行降息带动公债上升。不过分析师预计，西班牙和意大利公债将继续从ECB的宽松立场中获益。

10年期意大利公债收益率 上涨3个基点，报4.13%，周四曾跌至五个月低点。

“今天美国将公布非农就业数据，这是主要关注点，但在昨天欧洲央行显示非常温和的立场后，应该趁着欧洲债市的任意回落机会来买进。”

德债期货 持稳，仅下跌4个跳动点报141.79.

法国公债在该国债信评等被调降后表现逊色。10年期法国公债收益率 上升1.8个基点，报2.19%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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