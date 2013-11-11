《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月11日

*工商时报：

--大陆“双11”光棍购物狂欢节周一凌晨登场。今年除阿里巴巴旗下网路商店外，Uniqlo、GAP、宝岛眼镜等3万多家实体商店也参与活动，并首度开设包括台湾在内的海外专属分会场，预料今单日交易额将突破去年191亿元人民币(约合924亿台币)，超过美国“网路星期一”(Cyber Monday)，蝉联全球最大网购节。

--行政院政委薛琦周一衔命率队赴英国伦敦，与相关单位进行人民币境外中心政策交流。薛琦表示，英国伦敦尚无人民币债券，台湾已开放发行宝岛债，因为两岸利差大，就发行人募集资金而言，在台湾发债竞争力很强，建立人民币离岸中心颇具竞争优势。

--保险法修正案公听会周四登场，金管会主委曾铭宗将亲自主持，由于立法院财委会立委坚持应修保险法146-1条，将保险业投资个股的上限下调至5%，此次公听会结论，成为影响资本市场极重要的关键。此外，会中亦将研议保险业投资国内宝岛债不计入海外投资限额计算。

*经济日报：

--法人预期，鸿海 受惠于利润较好的iPhone 5s出货攀升及业外转投资事业转佳，第三季毛利率、营业利益率、获利将创今年单季新高，单季税后纯益季增率挑战五成以上，本季持续看俏，全年每股纯益将优于去年的8.03台币。

--自经区租税优惠期恐大缩水，政院版自由经济示范区特别条例，出现租税政策大转弯，原定十年的租税优惠期，近来在“内阁杂音”下，暂定调为：既有园区转型为自经区者租税优惠三年、新设园区五年。桃园航空城、彰滨工业区等地方新设自经区所受冲击最大。

--金管会鼓励银行业融资文创，研拟比照中小企业放款方案，透过提供设立分支机构等奖励措施，并在下旬找银行业者开会，评估是否订定每年度放款目标值，以鼓励银行投入文创业融资，让文创产业成为推升台湾经济成长的新动力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。