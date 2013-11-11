台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透台北11月11日 - 台湾央行周一表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为3,238.15亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行5,337.35亿台币存单。
拆款中心资料 显示，上周五超额准备为172亿台币，累计至周日超额准备为556亿台币，加计前期1%的超额准备为1,866亿台币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。