《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月11日

路透上海11月11日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银 行公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月11日-11月15日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 泰达宏利瑞利 泰达宏利基金 中国银行 10/24-11/12 分级债券 易方达聚盈 易方达基金 建设银行 11/11-11/13 分级债券A/B 中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券 A 11/1-11/13(A) 信诚年年有余 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/B 国富岁岁恒丰 国海富兰克林基金 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/C 长信纯债一年 长信基金 工商银行 10/28-11/15 定期开放债券A/C 嘉实新兴市场 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 双币分级债券QDII 10/29-11/18(A) 上投摩根转型 上投摩根基金 建设银行 10/24-11/20 动力灵活配置混合 汇添富安心 汇添富基金 建设银行 11/7-11/20 中国债券A/C 中欧纯债添利 中欧基金 中国邮储 11/04-11/22(A) 分级债券A/B 10/28-11/22(B) 易方达黄金ETF 易方达基金 工商银行 10/28-11/22 南方聚利1年 南方基金 中国银行 10/28-11/22 定期开放债券(LOF) 万家市政纯债 万家基金 农业银行 11/1-11/22 定期开放债券 海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 11/04-11/22(A) 华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 华安中证细分 华安基金 建设银行 11/8-11/28 医药/地产ETF 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) 道富增鑫一年 道富基金 工商银行 11/11-11/29 定期开放债券A/C 景顺长城 景顺长城基金 农业银行 11/11-11/29 景益货币A/B 新华信用增益 新华基金 建设银行 11/11-11/29 债券A/C 中银中高等级债券 中银基金 民生银行 11/7-12/3 嘉实绝对收益策略 嘉实基金 中国银行 11/7-12/3 定期开放混合 融通通福 融通基金 工商银行 11/11-12/05 分级债券A/B 11/15-12/05(A) 11/11-11/14(B) 广发成长优选 广发基金 交通银行 11/11-12/06 灵活配置混合 招商标普高收益 招商基金 中国银行 11/11-12/06 红利贵族指数增强 人民币/美元/港币 益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 国泰淘金 国泰基金 宁波银行 11/1-12/15 互联网债券 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 200 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 今年第43-47期第二次增发 华电国际 50 1年 短期融资券 周一 中信银行 150 5年 固息金融债 周二 小微企业贷款专项债 国家电网 100 九个月 超短期融资券 周二 农发行 至多80 3年 固息金融债 周四 2011年第18期增发 中国建筑 50 1年 短期融资券 周四 兖州煤业 50 1年 短期融资券 周四 <600188.SS > 进出口行 至多60 5年 固息金融债 周四 今年第34期增发 进出口行 至多60 3年 固息金融债 周五 财政部 290 5年 记账式国债 11/7-11/11 财政部 280 7年 记账式国债 11/14-11/18 今年第20期国债第一次续发 财政部 至多200 3/5年 凭证式国债 11/10-11/19 ===================================================================================== 4.商业银行国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2013年第六期 500 三个月 周四 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 浮息金融债 200 周三 财政部 代发地方债 181 周五 财政部 储蓄国债 150 周五 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 100 240 -140 ===================================================================================== 4.国库现金商业银行定期存款招标 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 ----------------------------------------------------------- 2013年第九期 300 三个月 2013/11/14 2014/2/13 ===================================================================================== (完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)