重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月4日-11月8日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 本周人民币兑美元即期 连续五天上涨后累计收升0.15%。11月初时客盘结 汇依然偏多，但中资大行购汇在6.09元再次形成守势，屡次击退升值冲动。周五公布强劲的 10月贸易数据为人民币升值动力再添柴火，市场亦在观望国际美元指数走势，及周末举行的 三中全会提供更多方向指引。 公开市场操作: * 中国央行公开市场周四再度暂停上周二刚刚重启的逆回购操作，本周亦转为小幅净回 笼50亿元人民币。市场人士认为，逆回购重启或暂停的意义已趋于淡化，基于保持银行间流 动性相对平稳及减少资金利率波动考量，央行流动性管理手段将更加灵活。他们同时指出， 在外汇占款回升以及财政存款投放等因素影响下，不排除正回购和央票重启的可能性。在稳 增长已见成效之际，调结构去杠杆将再度成为监管层的首要任务，年内货币政策稳中趋紧意 味更浓。 债市: * 银行间现券收益率当周上涨，利率长端的涨幅大于短端，信用债的表现好于利率债。 稳健货币政策更趋中性的预期进一步得到加强，新债供给压力持续未能消去；流动性情况虽 尚好，然利率维持在较高水平，现券收益率也延续着节节上探的节奏，且短期内看不到回调 的契机。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周先跌后涨，主要是跟随资金价格变动。市场人士表示，本 周前几个交易日，因月初原因场内票源不多，但此后市场传闻监管层拟出台同业业务规范文 件，略有推动机构出票意愿，票源稍增多。 股市: * 中国股市沪综指 当周震荡走低，当周累计下跌2.02%。因中共十八届三中全会 即将召开以及经济数据将公布，市场观望情绪浓厚，而且游资在题材股上纷纷抛售，使得大 盘持续阴跌，周五沪综指创下逾两个月收盘新低。 期市: * 沪铜当周未能延续前周尾段的强劲涨势，震荡收低并跌破52,000的关键水准，中国国 内资金面收紧以及国内股市的持续下跌，令铜市买气减弱，而美国非农就业报告发布在即， 也令市场整体心态谨慎，沪铜主力1401合约 周五收报每吨51,490元，当周累计下跌 1.44%。 * 上海期金当周录得连续第二个周跌幅，美国第三季GDP数据强劲，令市场对美联储今 年缩减购债计划的预期重燃，不过全球最大的黄金ETF自10月下旬来首次增加，表明金价下 方支撑较强，沪金在周四夜盘探低至256.50后迅速被拉回，印证了金价短线支撑明显。沪金 主力1312合约 周五收报每克259.20元，当周累计下跌1.01%。(完) * (整理 曹巍浩/丁琦/李然/林琦; 审校 张喜良)